Natalie Portman compie 42 anni: 'Ricevevo lettere che descrivevano stupri'

La bellezza di Natalie Portman non è mai stata in discussione, così come mai lo è stato il suo talento: all'alba dei suoi 42 anni, però, l'attrice de Il Cigno Nero è più che mai decisa a proseguire sulla strada intrapresa tempo fa, quando decise che mai più si sarebbe prestata a ruoli particolarmente sexy.

Portman, che recentemente si è detta aperta a un possibile ritorno in Star Wars, ha infatti più volte parlato di come il fatto di aver esordito giovanissima sul grande schermo abbia portato all'eccessiva sessualizzazione di quella che all'epoca era poco più che una ragazzina, ovviamente con relativi traumi.

"Iniziai a recitare da bambina e pensavo che essere famosa fosse fantastico. Poi però ricevetti alcune lettere dei fan in cui venivano descritti stupri nei miei confronti. Molti critici parlarono solo del mio seno acerbo nelle recensioni. Addirittura una radio diede il via a un countdown per i miei 18 anni, quando sarebbe diventato legale andare a letto con me. Capii molto rapidamente, anche se ero piccola, che se avessi espresso la mia sessualità mi sarei sentita in pericolo e gli uomini si sarebbero sentiti autorizzati a trattare il mio corpo come un oggetto. Ovviamente smisi di dare peso a quelle cose, ma queste esperienze mi tolsero la voglia di ricoprire ruoli sexy" furono le parole dell'attrice.

Ruoli sexy o meno, comunque, la carriera di Natalie Portman resta quella di una vera e propria predestinata: in quale film avete preferito la star di Closer e Leon? Fatecelo sapere nei commenti!