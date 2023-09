Natalie Portman è coinvolta in un triangolo amoroso nel trailer di May December

Era il maggio 2023 quando Netflix acquisì i diritti di May December; oggi, a quattro mesi di distanza, il canale YouTube di Rotten Tomatoes ha appena pubblicato il trailer ufficiale del film, nel quale osserviamo il personaggio interpretato da Natalie Portman finire coinvolto in un triangolo amoroso dagli interessanti sviluppi.

Definito come una storia "pericolosamente deliziosa" e dalle "performance avvincenti", ha ottenuto quattro stelle nelle recensioni di TimeOut, Indipendent, The Times e The Guardian, a cui si aggiungono le cinque del The Telegraph; inoltre, "ti dà la sensazione di voler provare qualcosa di completamente diverso".

Diretto da Todd Haynes, May December racconta il viaggio esteriore e interiore di Elizabeth Berry, la quale, recatasi in Georgia per fare delle ricerche su Gracie Atherton-Yoo (sposata con un'uomo più giovane di oltre venti anni), spera che lo studio le permetterà di recitare al meglio nella pellicola ispirata agli eventi. Nel cast, oltre a Portman nei panni della protagonista, ricordiamo anche attori del calibro di Julianne Moore, Charles Melton, Cory Michael Smith e Piper Curda.

Il film è stato presentato in anteprima il 20 maggio 2023 al Festival di Cannes, e debutterà nelle sale statunitensi il 17 novembre 2023. Gli utenti Netflix, invece, dovranno attendere il 1° dicembre dello stesso anno.

Non dubitiamo che Portman riuscirà a regalarci un'altra delle sue splendide interpretazioni: in particolare, May December segnerà la fuoriuscita dal Marvel Cinematic Universe, perché gli ultimi progetti cinematografici dell'attrice coincidono col cameo in Avengers: Endgame e con Thor: Love and Thunder. Per approfondire la sua grande personalità, ecco un approfondimento sulla lotta contro il "terrorismo sessuale" da parte di Natalie Portman.