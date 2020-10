Natalie Portman chiarisce il suo ruolo in Thor: Love & Thunder: 'Non chiamatemi Lady Thor'

Nel corso di una recente nuova intervista, la superstar Natalie Portman è tornata a parlare dell'attesissimo Thor: Love & Thunder, quarto capitolo della saga standalone con protagonista Chris Hemsworth ambientata nel Marvel Cinematic Universe.

Nello specifico, la Portman ha voluto chiarire la sua posizione e il suo ruolo all'interno del film scritto e diretto da Taika Waititi: l'attrice, che ha interpretato Jane Foster in Thor, Thor 2 e Avengers: Endgame, tornerà infatti nei panni della scienziata umana ma è stato anche ampiamente sponsorizzato che nel corso del film diventerà la nuova Thor.

Non è chiaro se prenderà il posto del Dio del Tuono impersonato da Hemsworth, che comunque ha garantito che Thor 4 non sarà il suo ultimo film MCU, ma una cosa è certa: Natalie Portman non sarà Lady Thor, sarà la Potente Thor. Ecco cosa ha detto l'attrice:

"Jane avrà i poteri, ma non saranno esattamente gli stessi di Thor. Questa è la sua versione. Non è una Lady Thor, è la Potente Thor."

Che cosa ne pensate? Quali sono le vostre aspettative per il film? Ditecelo nella sezione dei commenti.

