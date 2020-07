Natalie Portman si dà al calcio: sarà la proprietaria di una squadra di Los Angeles

L'attrice Natalie Portman, vincitrice del premio Oscar, insieme ad un gruppo di co-fondatori, ha ottenuto i diritti di creare e portare una nuova squadra di calcio nella National Women Soccer League a Los Angeles a partire dal 2022.

La star, insieme alla venture capital tech Kara Nortman, l'imprenditrice Julie Uhrman e la venture capitalist Alexis Ohanian, sta mettendo da parte il tradizionale modello di proprietà, e fonderà l'undicesima squadra della NWSL attraverso un vasto gruppo di proprietà di investitori che include anche varie personalità di Hollywood, della tecnologia, delle venture, dei media e dello sport sport, cosa che dà alla società una configurazione simile a quella di una startup.

Dodici ex giocatori della Squadra Nazionale femminile USA, tra cui le campionesse della Coppa del Mondo FIFA Julie Foudy, Mia Hamm, Lauren Cheney Holiday e Abby Wambach, sono state annunciate come parte del gruppo di investitori-fondatori, e insieme a loro anche le attrici Jennifer Garner, Eva Longoria, Uzo Aduba, America Ferrera e Lilly Singh.

Senza ancora un nome ufficiale o una sede annunciata il gruppo si definisce "Angel City", chiaro riferimento alla sua futura dimora. Angel City si unirà ai Portland Thorns e OL Reign come terza squadra della West Coast del campionato, e seguirà il Racing Louisville FC, altra nuova squadra che debutterà nel 2021. Los Angeles ospita già altre nove squadre sportive professionistiche, tra cui due squadre della Major League Soccer, ma non ha avuto una squadra femminile dal 2010, anno in cui si sciolse il team Los Angeles Sol.

