Natalie Portman avverte gli attori bambini:'Io sono stata fortunata'

L'attrice premio Oscar Natalie Portman ha partecipato all'ultima puntata del podcast di Variety e ha parlato del film di Todd Haynes, May December, nel quale recita al fianco di Julianne Moore, rivolgendosi anche agli attori bambini partendo dalla propria esperienza di attrice giovanissima sui set dei film di Hollywood.

"Ci sono così tante rifrazioni che tutte rispecchiano il lavoro che Todd [Haynes] ci ha messo. Come vedi i personaggi con la scrittura di Samy [Burch], dove cambia non appena pensi di sapere qualcosa su di loro. Non sei mai sicuro o a tuo agio riguardo a ciò che dovresti provare. [...]" ha dichiarato Portman sul lungometraggio di Haynes. Netflix ha acquisito i diritti di May December e distribuirà il film.



Nel corso dell'intervista, l'attrice ha spiegato il suo punto di vista sui giovanissimi attori e sul mondo dello spettacolo a Hollywood:"Non incoraggerei i giovani ad approfondire questo argomento. Non intendo mai, intendo da bambini. Sento che è stato quasi un colpo di fortuna il fatto che non mi sia mai stato fatto del male, oltre ad avere genitori meravigliosi e iper protettivi. Non ti piace quando sei bambino e ne sei grato quando sei adulto. Ho sentito troppe brutte storie per pensare che qualche bambino dovrebbe farne parte. Detto questo, conosco tutte le conversazioni che abbiamo avuto negli ultimi anni. Ha reso le persone più consapevoli e attente. Ma alla fine, non credo che i bambini dovrebbero lavorare. Penso che i bambini debbano giocare e andare a scuola".



In May December, Natalie Portman interpreta Elizabeth, un'attrice che si sposta nel Maine per incontrare e conoscere più da vicino Gracie (Julianne Moore), una donna che dovrà interpretare nel suo prossimo film e protagonista di uno scandalo amoroso mediatico parecchi anni prima. Tra le due nasce un rapporto particolarmente ambiguo.



