Natalie Portman astronauta nel primo trailer ufficiale di Lucy in the Sky di Noah Hawley

È grazie alla Fox Searchlight che possiamo mostrarvi il primo, sorprendente trailer ufficiale di Lucy in the Sky, space drama co-scritto e diretto da Noah Hawley (Fargo, Legio) - alla sua prima esperienza da regista cinematografico - che vede protagonista l'ottima Natalie Portman (Jackie, Cigno Nero).

La storia di Lucy in the Sky è stata scritta anche da Brian C. Brown e Elliott DiGuiseppi e racconta dell'astronauta Lucy Cola, di rientro sulla Terra dopo una lunga missione spaziale che le ha cambiato la vita. Il ritorno alla vita di tutti i giorni comincia però a far perdere a Lucy il contatto con la realtà, che sembra davvero piccola e insignificante rispetto all'infinita maestosità dell'Universo.



Nel trailer è possibile notare diversi artifici stilistici tipici di Hawley, che sia con Fargo che con Legion ci ha abituati a trovate narrative geniali e un ritmo del racconto continuamente percorso e spezzato da virtuosismi scenici sempre rivolti a un approfondimento psicologico dei personaggi o a radicali spiegazioni oniriche della vicenda trattata. A dire il vero, sembra che questo Lucy in the Sky possa unire il meglio delle due produzioni, risultando una sorta di First Man molto più estroverso in termini artistici, meno radicato nel reale e più metafisico, quasi mistico.



Nel cast di Lucy in the Sky troviamo anche Jon Hamm, Dan Stevens, Zazie Beetz ed Ellen Burstyn, per un'uscita prevista nelle sale americane nel corso del 2019.