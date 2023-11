Natalie Portman e gli altri: 5 attori pagati pochissimo per dei grandi successi

Hollywood a volte sa essere crudele e bizzarra allo stesso tempo. Vi raccontiamo oggi di cinque attori che, per qualche motivo, sono stati sottopagati per ruoli diventati iconici e che sono riusciti a fare la fortuna delle produzioni o in film per cui colleghi più fortunati o considerati abbiano ricevuto un compenso decisamente più importante.

Dopo aver riportato le ultime notizie riguardo lo sciopero degli attori di Hollywood, torniamo a parlare dell’argomento guardando alla questione dalla prospettiva di tutti quegli attori che, in un modo o nell’altro, non ricevono una retribuzione da star per il lavoro svolto sul set.

È stato, ad esempio, il caso di Michelle Williams, pluripremiata nel corso degli anni e protagonista di tantissimi prodotti di successo che, per la realizzazione di Tutti I Soldi del Mondo, è stata pagata soltanto 625 mila dollari a fronte dei 5 milioni del co-protagonista Mark Wahlberg.

Ancora più clamorosa, per quanto da leggere nel contesto di un ruolo di debutto, la retribuzione spettata a Barkhad Abdi per il ruolo che gli valse una candidatura all’Oscar in Captain Phillips - Attacco in Mare Aperto. Per l’iconica rappresentazione, l’attore somalo ha guadagnato solo 65 mila dollari.

In questa speciale lista non possiamo non inserire, poi, la paga ricevuta da Oprah Winfrey per il suo lavoro come Sofia ne Il Colore Viola di Steven Spielberg, nominato a ben 11 Oscar, compreso quello per l’attrice non protagonista per il ruolo interpretato da quella che sarebbe diventata una dei personaggi più influenti della televisione americana. Solo 35 mila dollari, l'onorario che le è stato riconosciuto all'epoca.

A proposito di ruoli da comprimario è certamente da commentare lo stipendio ricevuto da Jonah Hill nel cult Wolf of Wall Street per cui DiCaprio ha ottenuto 10 milioni di dollari di compenso. I sette mesi di lavoro sul set hanno fruttato all’attore di Don’t Look Up soltanto 60 mila dollari.

In ultima analisi vogliamo ricordare le dichiarazioni di Natalie Portman per essere stata pagata molto meno del suo collega Ashton Kutcher per la commedia romantica Amici, Amanti e… del regista Ivan Reitman.

L’attrice, riferendosi alla situazione delle attrici a Hollywood ha spiegato: “In molte professioni, le donne guadagnano 80 centesimi rispetto al dollaro degli uomini. A Hollywood noi guadagniamo 30 centesimi”.

Queste sono solo alcune delle storie riguardanti attori più o meno importanti che sono stati sottopagati rispetto all’importanza di un ruolo o al successo ottenuto in seguito dall’opera cui hanno partecipato e, a proposito di giusta paga e di diritti, vi lasciamo a un articolo a proposito di tutte le richieste degli attori di Hollywood in sciopero.