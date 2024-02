Natalie Portman:'Ai ragazzini non importa nulla delle star di Hollywood, e va bene così'

L'attrice premio Oscar Natalie Portman ha parlato del declino dei divi nel mondo del cinema in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, nella quale ha sottolineato come i giovani d'oggi sappiano ben poco delle star del grande schermo e siano molto più ferrati sui protagonisti del web come streamer e youtuber.

"La cosa sorprendente è stato il declino del cinema come forma primaria di intrattenimento. Ora sembra molto più di nicchia. Se chiedi a qualcuno dell'età dei miei figli rispetto alle star del cinema non conoscono nessuno in confronto alle star di YouTube" ha spiegato Portman, in attesa dell'uscita al cinema di May December, diretto da Todd Haynes e interpretato al fianco di Julianne Moore.



Tuttavia, l'attrice non ritiene affatto sia una cosa negativa:"C'è una liberazione in questo, nel fare in modo che la tua arte non sia un'arte popolare. Puoi davvero esplorare ciò che ti interessa. Diventa molto più una questione di passione che di commercio. Ed è interessante anche fare attenzione a che non diventi qualcosa di elitario. Penso che tutte queste forme d'arte, quando diventano meno popolari, devi iniziare a chiederti: ok, per chi stiamo facendo questo?".



Natalie Portman ha riflettuto anche su un altro aspetto:"Vi è stata anche questa democratizzazione della creatività, dove i guardiani sono stati declassati e tutti possono creare cose e talenti incredibili emergono. E l'accessibilità è incredibile. Se vivevi in una piccola città avresti potuto non essere in grado di accedere al mondo del cinema all'epoca in cui sono cresciuta. Ora sembra che se tu abbia una connessione internet possa accedere a qualsiasi cosa. È piuttosto incredibile anche pensare, che allo stesso tempo, che più persone non potrebbero mai vedere il tuo strano film artistico a causa di questo accesso straordinario. È una doppia faccia della stessa medaglia".

Qualche giorno fa, Natalie Portman ha ringraziato Jodie Foster, definendola 'un modello da seguire' per lei, sin agli albori della carriera a Hollywood.