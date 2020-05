Natalie Dyer, la star di Stranger Things tra sesso e masturbazione nel nuovo film

Che Natalie Dyer amasse i ruoli forti l'avevamo già intuito con Stranger Things, ma sembra che con Yes, God, Yes abbia deciso di puntare alle stelle... E non quelle cinematografiche! La commedia dai toni decisamente hot punta infatti distruggere uno dei tabù più radicati nella nostra società: la masturbazione femminile.

In alto troverete il primo scottante trailer in cui conosciamo meglio la giovane protagonista Alice che, appena sedicenne, inizia a mettere in discussione tutti gli insegnamenti e divieti della rigida educazione cattolica con cui è stata cresciuta.

Il "non si fa" diventa quindi una sorte di sfida, che però mette in crisi il personaggio della Dyer, combattuta tra quello che ritiene sia giusto e l'affermazione del suo io: Alice partecipa persino a stressanti sedute con uno psicologo pur di riemergere dalla spirale di sensi di colpa in cui è caduta, ma man mano si rende conto di dover proseguire sulla propria strada, senza farsi influenzare dagli altri.

Il film è ispirato al romanzo auto-biografico di Karen Maine e arriva dopo una prima trasposizione dello stesso, distribuito nelle sale nel 2017.

Yes, God, Yes è stato presentato lo scorso anno al SXSW Film Festival ed è stato tra i titoli più apprezzati della rassegna.

Al fianco della Dyer troveremo altrettante stelle emergenti quali Timothy Simons, Francesca Reale, co-stars di 13 Reasons Why, e Donna Lynne Champlin (Crazy Ex-Girlfriend).

