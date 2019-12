Per Natale Zack Snyder rivela ai suoi fan nuove foto e informazioni su Justice League

In queste ore Zack Snyder si è travestito da Babbo Natale virtuale e, tramite il suo amato social network Vero, ha rivelato diverse informazioni aggiuntive e foto inedite riguardanti la sua versione di Justice League.

Come potete vedere scendendo in calce all'articolo, le immagini sono davvero tantissime, e vanno da Batman a Steppenwolf, includendo anche Cyborg, il cimitero dov'è stato sepolto Clark Kent e lo stesso Clark Kent sia nella sua fattoria (e a petto nudo) sia nell'astronave kryptoniana con indosso - sembrerebbe - il costume nero.

Ma la cosa più interessante emersa da questa nuova infornata di informazioni sulla Snyder Cut di Justice League - qualche giorno fa ribattezzata ufficialmente Zack Snyder's Justice League - arriva da un botta e risposta del quale il regista si è reso protagonista: come potete vedere sempre in basso, Snyder ha confermato che il film avrebbe incluso diverse Scene Incubo, per ricollegarsi evidentemente a quella vista in Batman vs Superman: Dawn of Justice.

Come sappiamo, infatti, il film sarebbe stato solo il primo capitolo di una trilogia nella quale Darkseid avrebbe conquistato la Terra (Justice League 2) solo per poi essere sconfitto dal sacrificio di Batman (Justice League 3). Cosa ne pensate delle foto svelate e delle nuove informazioni? Ditecelo nei commenti.

Per altre notizie, guardate un videoclip musicale fotografato da Snyder e da J.K. Rowling il cui ricavato sarà donato in beneficienza.