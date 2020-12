Un Natale Su Marte: la locandina con Boldi e De Sica svela la data di uscita in streaming

Le riprese di Un Natale Su Marte sono ormai finite, ciò significa che Massimo Boldi e Christian De Sica sono pronti a sbarcare sul pianeta rosso per le festività natalizie, come annunciato dalla locandina ufficiale.

Considerando le premesse, potrebbe trattarsi del cinepanettone definitivo, in grado di conquistare un po' tutti con gag divertenti e battute sopra le righe. La formula sembra essere quella che ha reso famosa la coppia di attori, ma stavolta la Terra non basta e i due si lanciano alla conquista dello spazio.

Paradossalmente il film non potrà arrivare, come di consueto, nelle sale cinematografiche ma i produttori sembrano aver trovato una soluzione alternativa, decidendo di farlo uscire letteralmente ovunque. Come potete notare dal poster, sarà possibile noleggiarlo su Sky Primafila, Amazon Prime Video, Chili, TimVision, YouTube, Infinity, Google Play, Rakuten TV e PlayStation Store.

Per la regia di Neri Parenti, Un Natale Su Marte sarà diviso in due episodi, e in uno di essi Boldi sarà il figlio di De Sica risucchiato in un buco nero. Per le riprese è stata utilizzata la stessa tecnologia di The Mandalorian, per la prima volta in Italia. Il film sarà disponibile a partire dal 13 dicembre e sicuramente allieterà il Natale di molte famiglie costrette a casa per via della pandemia.