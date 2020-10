Natale su Marte, geniale: il poster con Christian De Sica cita Watchmen e Dottor Manhattan

Christian De Sica ha appena pubblicato il poster dell'anno sulla sua pagina ufficiale di Facebook: come potete vedere in calce all'articolo, infatti, la prima locandina di Natale su Marte è un chiaro omaggio a Dottor Manhattan e Watchmen, la celebre graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons.

Il poster riprende una celebre scena del fumetto, ambientata non a caso sul pianeta Marte, ma al posto del supereroe blu inserisce Christian De Sica: il fumetto è tornato molto popolare ultimamente, non solo grazie al Watchmen di Damon Lindelof distribuito da HBO e vincitore degli Emmy 2020, ma anche per via di numerosi meme diventati virali sulla rete nei mesi del lockdown.

Cosa ve ne pare di questa manovra di marketing? Ditecelo nei commenti!

Vi ricordiamo che Natale Su Marte arriverà a dicembre 2021 e sarà ‘violentissimo’, ma in senso comico, come ha ricordato De Sica in una vecchia intervista. "Tutto è nato da uno scherzo con Gigi Proietti che mi disse: ‘Siete stati in India, in America, in Africa…e mo dove cavolo volete andare? Su Marte?’ E così è stato, l’abbiamo preso in parola. La storia si svolge tutta su Marte, ovviamente."

De Sica interpreterà Fabio Sinceri e il film sarà diviso in due episodi, in cui Massimo Boldi ad un certo punto interpreterà il figlio di Christian De Sica. L'attore ha anche azzardato un paragone con The Mandalorian: "Siamo riusciti ad inventare Marte dentro Cinecittà, merito dei produttori Indiana e Cattleya, insieme alla Warner, i distributori. Grazie a loro, useremo il 360 Led Wall, un muro digitale che permette di recitare con una scenografia virtuale. Lo stesso usato in The Mandalorian. E qui in Italia sarà la prima volta”.