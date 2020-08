Natale su Marte, Boldi sarà il figlio di De Sica: paragoni con Star Wars e Interstellar!

Nel corso di un'intervista con Il Messaggero, Christian De Sica ha avuto modo di rivelare alcuni interessanti dettagli su Natale su Marte, prossimo cinepanettone fantascientifico che lo vedrà riunito a Massimo Boldi.

L'attore ha descritto il film come 'violentissimo', e utilizzerà una tecnologia ispirata a quella creata dalla Lucasfilm per le riprese della serie tv The Mandalorian: no, non stiamo scherzando.

"Natale Su Marte sarà ‘violentissimo’ ma in senso comico, ovviamente" ha dichiarato De Sica. "Tutto è nato da uno scherzo con Gigi Proietti che mi disse: ‘Siete stati in India, in America, in Africa…e mo dove cavolo volete andare? Su Marte?’ E così è stato, l’abbiamo preso in parola. La storia si svolge tutta su Marte, ovviamente. Interpreterò Fabio Sinceri, che di sincero ha ben poco. Dirò tante fregnacce. Il film sarà diviso in due episodi, in cui Massimo Boldi ad un certo punto interpreterà mio figlio, risucchiato da un buco nero per poi tornare indietro con le fattezze di Massimo”.

Per quanto riguarda il paragone con The Mandalorian: “Siamo riusciti ad inventare Marte dentro Cinecittà, merito dei produttori Indiana e Cattleya, insieme alla Warner, i distributori. Grazie a loro, useremo il 360 Led Wall, un muro digitale che permette di recitare con una scenografia virtuale. Lo stesso usato in The Mandalorian. E qui in Italia sarà la prima volta”.

Ricordiamo che le riprese sono già iniziate, e l'uscita del film è fissata per un generico inverno 2021.