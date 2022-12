Natale, quali film vedere su Netflix, Prime Video e Disney+?

Tempo di cioccolate calde, coperte e film. Il Natale è il periodo dell'anno in cui migliaia di famiglie si riuniscono davanti alla tv per vedere pellicole capaci di unire tutta la famiglia e di rappresentare a pieno lo spirito di natalizio. Ma quali sono i più gettonati del periodo?

Le piattaforme streaming aiutano sicuramente nel trovare film a tema Natale. Soprattutto nel mese di dicembre decine di pellicole iniziano a popolare Netflix, Prime Video e Disney+ con l'obiettivo di attirare più pubblico possibile. Mentre gli scienziati ci svelano perchè i film natalizi migliorano il nostro umore, noi vi consigliamo 5 pellicole da trovare sulle piattaforme streaming per entrare a pieno nello spirito natalizio.

L'amore non va in vacanza (Netflix)

Nel periodo di Natale due donne (rispettivamente Kate Winslet e Cameron Diaz), una inglese e una americana, per scampare a situazioni sentimentali particolarmente complesse decidono di fare uno scambio di casa nei giorni di Natale, per allontanarsi delle proprie difficoltà quotidiane. Nessuna delle due si aspetterà di trovare un nuovo obiettivo (e l'amore) cambiando semplicemente il proprio punto di vista.

2. Il Grinch (Amazon Prime Video)

Jim Carrey conquistava il Natale grazie a Ron Howard ne Il Grinch, pellicola che con ironia e divertimento racconta le vicissitudini di un mostro verde che "odia" questa amatissima festività. Nel corso del film imparerà ad amare il Natale apprezzandone la capacità di unire le persone e diffondere uno spirito di gioia.

3. Holidate (Netflix)

Emma Roberts e Luke Bracey si conoscono per la prima volta nella fila di un negozio durante gli acquisti natalizi. Dopo essersi conosciuti decideranno di diventare l'appuntamento delle feste l'uno dell'altro per evitare spiacevoli inconvenienti con le domande di amici e parenti invadenti. Ad un anno di distanza il loro rapporto comincerà a cambiare drasticamente.

4. Io sono Babbo Natale (Amazon Prime Video)

Marco Giallini interpreta un rapinatore senza prospettive che continua a fare il suo lavoro anche durante le vacanze natalizie. E' così che si ritrova ad incontrare Nicola (ultima interpretazione di Gigi Proietti) un uomo che non possiede nessun bene materiale ma che dice di essere Babbo Natale.

5. Iron Man 3 (Disney+)

Chiudiamo con un film di Natale sui "generis". Shane Black lavora al terzo capitolo della trilogia di Tony Stark, nel quale può essere facilmente riconosciuta una similitudine con A Christmas Carol di Dickens nel modo in cui il personaggio cerca di affrontare il proprio dolore, i propri traumi e limiti. Nonostante in molti pensino che Iron Man 3 non sia un film di Natale tra neve ed esplosioni spettacolari, Babbo Natale arriva anche in casa Marvel.