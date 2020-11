Natale, quali film guardare a dicembre? Netflix presenta la lista ufficiale!

Mancano ormai 30 giorni a Natale e per entrare al meglio nel mood di questa amatissima festività, soprattutto visti i tempi cupi, non possiamo fare altro che metterci comodi sul divano e fare una bella scorpacciata di film a tema. Netflix nel suo catalogo ha di certo molti titoli natalizi da offrirci.

Sui social, la nota piattaforma streaming ha infatti pubblicato una lista degli imperdibili, che spaziano dai grandi classici come Il Grinch e Love Actually, giungendo sino a Natale eXtraterrestre. Una menzione d'onore va data sicuramente a Klaus, il film d'animazione incentrato sulla storia di Jesper, il viziato figlio di una ricca famiglia esperta nel mercato postale, che inviato su un'isola inospitale fa la conoscenza di Babbo Natale.

Netflix consiglia poi di non perdere la trilogia di Un principe per Natale così come Nei panni di una principessa e il suo sequel Nei panni di una principessa 2 disponibile da pochi giorni. In questa lista mancano certamente i titoloni di un certo spessore soprattutto dopo la nascita di Disney+ ma, non mancano pellicole per tutta la famiglia come Qualcuno salvi il Natale e il suo sequel Qualcuno salvi il Natale 2 che ci mostrano uno straordinario ed irriverente Kurt Russell nei panni di Babbo Natale. Netflix riserva un piccolo spazio anche ai titoli nostrani, suggerendo la visione de Il peggior Natale della mia vita e Ogni maledetto Natale. Per vedere la lista completa date un'occhiata all'immagine di seguito e come al solito fateci sapere nei commenti quali sono i vostri film natalizi preferiti.