Natale a tutti i costi, Christian De Sica nel trailer della nuova commedia Netflix!

Nello stesso giorno dell'uscita su Prime Video di LOL Xmas Special, lo speciale natalizio di LOL: Chi ride è fuori, su Netflix arriverà Natale a tutti i costi, nuovo cinepanettone con protagonista Christian De Sica in uscita in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand.

Il film, che include nel cast anche Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods e Claudio Colica, è stato scritto e diretto da Giovanni Bognetti e racconta la separazione di una famiglia perfetta dopo venticinque anni: i figli, Alessandra e Emilio, abbandonano il nido e la provincia e vanno a vivere in città lasciando i genitori, Carlo e Anna, finalmente soli. I ragazzi nel giro di pochi mesi, presi dalla loro nuova vita, limitano i rapporti con i genitori a qualche breve chiamata, disertano i funerali dei parenti, non si presentano più ai compleanni e come ultima goccia, non trascorreranno il Natale insieme alla loro famiglia. Carlo e Anna, arrabbiati e disperati, decidono quindi di mentire fingendo di aver ereditato sei milioni di euro da una vecchia zia pur di riavere i loro figli. Il piano sembra funzionare e, spinti dalla speranza di poter avere la loro fetta di eredità per realizzare i loro sogni, i figli si ripresentano magicamente, assicurando persino di non potersi perdere il Natale in famiglia. Quanto potrà durare e quali conseguenze avrà la bugia di Carlo e Anna? Riusciranno a festeggiare il Natale con i loro figli? E a quale costo?

Il film, basato sul film Mes Très Chers Enfants scritto e diretto da Alexandra Leclère, è prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai per Colorado Film in associazione con Sony Pictures International Productions in collaborazione con RTI, e vede nel cast anche Iaia Forte, Fioretta Mari, Francesco Marioni, Alessandro Betti: la data d'uscita è fissata al 19 dicembre, in esclusiva su Netflix.

Per altre novità natalizie, scoprite su Disney Plus Guardiani della Galassia Holiday Special, che segna il ritorno di James Gunn nel Marvel Cinematic Universe.