Natale a cinque stelle: il cinepanettone sbarca su Netflix

Netflix, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato l’entrata in produzione del suo primo cinepanettone, dal titolo Natale a cinque stelle.

Scritto da Enrico Vanzina e dedicato alla memoria del fratello Carlo, scomparso lo scorso luglio dopo una lunga malattia, il film sarà diretto da Marco Risi, regista di Mary per sempre, Ragazzi fuori e Fortapàsc. Nel cast saranno presenti Massimo Ghini, Ricky Memphis, Martina Stella, Paola Minaccioni, Massimo Ciavarro, Andrea Osvart, Riccardo Rossi, Biagio Izzo e Ralph Palka.

Natale a cinque stelle è una produzione originale del colosso dello streaming che è stata affidata a Lucky Red, con cui Netflix aveva già unito le forze per la distribuzione di Sulla mia pelle.

“È un film che ho lungamente immaginato insieme a mio fratello Carlo”, ha dichiarato Enrico Vanzina. “Già due anni fa eravamo andati a fare i sopralluoghi a Budapest, dove Carlo e io volevamo ambientare la storia. Ma la sua malattia e in seguito la sua prematura scomparsa gli hanno impedito di realizzarlo. È stato proprio Carlo, però, a indicare Marco Risi, suo grande amico, come possibile sostituto per la regia. È una commedia classica, con ritmo e dialoghi frenetici e la grande novità è che questo film di Natale affronta per la prima volta un tema politico. Lo fa con assoluta leggerezza, senza moralismi, ma con pungente ironia. Per anni si è detto che la politica italiana assomigliava ‘ai film dei Vanzina’. Stavolta però, la politica entra in maniera prepotente proprio in un film dei Vanzina”.

La pellicola sarà disponibile solo in streaming a partire dal 7 dicembre, in tutti e 190 paesi in cui è presente la piattaforma. Di seguito una foto che ritrae Vanzina e il regista Risi insieme al cast principale.

Sinossi: È Natale. Il Premier è in visita in Ungheria con una delegazione italiana: dovrà destreggiarsi tra impegni politici e la compagnia di una giovane onorevole dell'opposizione. Come potete indovinare, non sarà semplicissimo.