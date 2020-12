Natale in casa Cupiello : riuscirà Sergio Castellitto ad eguagliare Eduardo De Filippo?

Questa sera su Rai 1 va in onda Natale in casa Cupiello, la rivisitazione di Edoardo De Angelis della tradizionale opera tragicomica di Eduoardo De Filippo. La sfida non è di certo delle più semplici, e in molti si domandano se Sergio Castellitto sarà in grado di raccogliere questa pesante eredità.

La storia resta suddivisa in 3 atti come da tradizione ma, il regista ha deciso di apportare significativi cambiamenti, apponendo il suo marchio di fabbrica all'opera. Vi è un diverso uso dei colori ad esempio: "Ho un immaginario influenzato dall’acqua e quindi il colore blu entra in maniera prepotente nei fotogrammi dei miei film", racconta De Angelis. "Non ho voluto abbandonare questo elemento e l’ho rappresentato nella forma solida della neve. È anche vero che all’interno di ogni fotogramma ci sono sempre, immersi nel freddo del blu, elementi di focolare, elementi caldi, che nei film precedenti sono stati rappresentati dal fuoco mentre in questo caso dalla luce elettrica a incandescenza".

Secondo Sergio Castellitto, questa trasposizione di Natale in casa Cupiello sarebbe stata gradita da De Filippo, infatti nel corso della conferenza stampa di presentazione ha detto: "Eduardo avrebbe apprezzato il rispetto tanto quanto il tradimento. De Angelis ha preso il testo e ne ha rispettato la tradizione e l’archeologia e ci ha nascosto dentro una novità assoluta, che è quella dell’introspezione, della nevrosi, della psiche. È una storia che ha saputo commuovere e divertire fino alle lacrime generazioni intere e che narra le dinamiche complesse e conflittuali di una famiglia che, Natale alle porte, si ritrova a fare i conti con una palese e profonda incapacità di comunicare".

Il tutto è arricchito dal contributo di Enzo Avitabile, lo straordinario sassofonista napoletano, che è riuscito a rivisitare le classiche musicalità eduoardiane.