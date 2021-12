Natale su Amazon Prime Video: 10 film da guardare in streaming, c'è anche Gigi Proietti!

Dopo aver passato in rassegna i migliori film natalizi di guardare su Netflix, volgiamo la nostra attenzione al catalogo di Amazon Prime Video alla ricerca dei nuovi titoli in uscita o già disponibili sulla piattaforma.

Le festività infatti sono ormai vicine e per l'occasione vi proponiamo alcuni titoli a tema disponibili su Prime Video per assaporare i giorni di festa con amici e famiglia: iniziamo a respirare l’aria delle feste entrando nella casa della giovane coppia più celebre del panorama contemporaneo, Fedez e Chiara Ferragni, protagonisti di The Ferragnez - La serie, il nuovo show Amazon Original, in esclusiva su Prime Video dal 9 dicembre.

Per i cuori romantici, il menù delle feste prevede film immancabili come Love Actually, L'amore non va in vacanza e Last Christmas con Emilia Clarke. Mentre per chi vuole sorridere con la commedia, il grande Gigi Proietti è protagonista con Marco Giallini di Io sono Babbo Natale, Paola Cortellesi è La Befana vien di notte e Aldo, Giovanni e Giacomo formano La Banda dei Babbi Natale, tutti titoli già disponibili sulla piattaforma. Per chi invece durante le vacanze natalizie vuole godersi una maratona piena di magia, su Prime Video è disponibile la saga completa di Harry Potter, il giovane mago più amato e famoso di sempre interpretato da Daniel Radcliffe.

Su quale film vi butterete sotto le feste di Natale? Ditecelo nei commenti.