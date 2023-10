Siamo già a Natale 2023: ecco film e serie tv da vedere in streaming con tutta la famiglia

Mentre Disney+ si concentra su Halloween 2023, la piattaforma di streaming on demand Apple TV+ pensa già a Natale 2023 con una raccolta dedicata ai film, le serie tv e gli speciali da vedere con tutta la famiglia.

Per celebrare l'avvicinarsi delle festività natalizie, infatti, Apple TV+ ha annunciato una festosa programmazione per bambini e famiglie con il debutto del commovente speciale Apple Original Il coniglietto di velluto, basato sull'amato classico per bambini scritto da Margery Williams, in uscita il 22 novembre, oltre ai nuovissimi episodi a tema natalizio delle serie più apprezzate come Le avventure di Snoopy, Rana e Rospo e L'isola delle forme, che torneranno il 1° dicembre, e un episodio speciale dedicato al Capodanno di I tuoi amici Sago Mini, che farà il suo debutto il 22 dicembre.

Inoltre, gli speciali natalizi preferiti dei Peanuts, di Mendelson/Melendez Productions e Peanuts Worldwide, saranno disponibili gratuitamente per i non abbonati per un periodo di tempo limitato: tra questi citiamo È la grande zucca, Charlie Brown, disponibile da sabato 21 ottobre a domenica 22 ottobre, Il Ringraziamento di Charlie Brown, disponibile da sabato 18 a domenica 19 novembre, e Il Natale di Charlie Brown disponibile da sabato 16 a domenica 17 dicembre. Per gli abbonati, invece, questi speciali sono disponibili sin da ora e ogni giorno.

Per altre novità dal mondo Apple TV+ ma senza l'ansia del Natale, scoprite la nuova serie poliziesca Criminal Record.