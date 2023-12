Natale 2023, tutti i nuovi film e serie tv in arrivo a dicembre su Disney+

Oltre ai 5 nuovi film Disney in uscita nella prima parte del 2024, la piattaforma di streaming on demand Disney+ ha presentato in queste ore una nuova collection ufficiale dedicata al Natale 2023 con tutte le novità che saranno disponibili da dicembre.

La collezione “Buone Feste” tornerà anche quest'anno con nuovi originali esclusivi in anteprima, tra cui la seconda stagione di Nuovo Santa Clause Cercasi, il film Scivolando sulla neve, il film d'animazione Diario di una schiappa a Natale – Si salvi chi può! e tanti altri ancora, incluse novità non prettamente legate al Natale come Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo e Indiana Jones e il Quadrante del Destino, ma anche la serie tv animata dei Marvel Studios What If 2 e altro ancora.

Qui sotto l'elenco completo:

Scott Calvin, dopo 28 anni, torna a vestire i panni di Babbo Natale, alla guida del Polo Nord e del Natale. Con la sua famiglia al suo fianco, composta da Carol, Sandra e Cal, e i suoi elfi, Scott Calvin affronta un mondo in continua evoluzione con l'obiettivo di mantenere vivo lo spirito del Natale per una nuova generazione.

Scivolando sulla neve – In streaming dal 17 novembre: Eddie Garrick è un uomo di buon cuore che ha perso la fiducia nella meraviglia del Natale. Mentre trascorre la Vigilia con la figlia Charlotte di nove anni, fa amicizia con un misterioso uomo vestito di rosso di nome Nick.

I terribili nove – In streaming dal 23 novembre: Andy, un ragazzino dispettoso di quinta elementare, la mattina di Natale si ritrova senza un regalo da parte di Babbo Natale. Rendendosi conto che deve essere finito sulla "lista dei cattivi" e sentendosi ingiustamente giudicato, Andy mette insieme una squadra di altri otto "cattivi" che lo aiutano a compiere un elaborato furto nel Villaggio di Babbo Natale al Polo Nord per ottenere i regali che ritengono di meritare.

Christmas with Walt Disney – In streaming dal 24 novembre: In questa produzione originale del Walt Disney Family Museum diretta da Don Hahn, è possibile vedere i filmati della famiglia Disney e gli spezzoni natalizi tratti dai cortometraggi e dai lungometraggi di Walt, mentre la figlia di Walt, Diane, condivide i suoi ricordi di Natale accompagnata dai filmati della loro famiglia, agli spezzoni natalizi dei classici Disney e ai filmati d'epoca di Disneyland.

Indiana Jones and il Quadrante del Destino – In streaming dal 15 dicembre: Harrison Ford torna nei panni del leggendario eroe archeologo, Indiana Jones, per l'ultimo capitolo dell'epico e iconico franchise, una grande e travolgente avventura in giro per il mondo.

The Shepherd – In streaming dal 1° dicembre: Alla Vigilia di Natale del 1957, un giovane pilota d'aereo della RAF parte dalla Germania per fare ritorno a casa, in Inghilterra. La situazione diventa pericolosa quando l'aereo subisce un guasto elettrico, lasciando il pilota sospeso sul mare del Nord. Proprio quando sta per finire il carburante, una figura misteriosa lo guida verso la salvezza.

Diario di una Schiappa a Natale: Si salvi chi può! – In streaming dall'8 dicembre: Quest'anno le vacanze invernali si stanno rivelando particolarmente stressanti per Greg Heffley. Dopo aver accidentalmente danneggiato una proprietà altrui insieme al suo migliore amico Rowley, Greg teme di non ricevere il regalo che tanto desidera per Natale. A peggiorare le cose, una tempesta di neve colpisce la città e l'intera famiglia rimane intrappolata in casa per giorni. Con il Natale alle porte, Greg riuscirà a comportarsi bene?

Percy Jackson e gli dèi dell'Olimpo – I primi due episodi in streaming dal 20 dicembre: Percy Jackson è impegnato in una pericolosa avventura. Fuggendo da mostri e ingannando gli dèi, deve viaggiare attraverso l'America per restituire il fulmine del dio Zeus e impedire una guerra. Con l'aiuto dei suoi compagni d'avventura, Annabeth e Grover, il viaggio di Percy lo condurrà più vicino alle risposte che cerca: come inserirsi in un mondo in cui si sente fuori posto e scoprire chi è destinato a essere.

What If…? 2 – La seconda stagione della serie antologica animata Marvel Studios dal 22 dicembre in streaming con un nuovo episodio disponibile ogni giorno per nove giorni di fila: continua il viaggio dell'Osservatore, che guiderà gli spettatori attraverso il vasto Multiverso e introdurrà volti nuovi e familiari nel Marvel Cinematic Universe. La serie mette in discussione, rivisita e stravolge i momenti classici del MCU con un incredibile cast di voci che, nella versione originale, include diverse star che riprendono i loro ruoli iconici.

Tutti i film e le serie tv saranno disponibili in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+.