Natale 2020: 5 film religiosi da riscoprire per il 24 e il 25 dicembre

Ormai siamo arrivati alla vigilia di Natale di questo tragico e complesso 2020, a pochi giorni dalla fine di un anno che ha cambiato radicalmente il modo di vivere e socializzare dell'Uomo, tant'è che in Italia e altrove anche le festività natalizie si dovranno passare soprattutto in casa, al sicuro e tra poche persone.

Quale momento migliore per i cinefili di recuperare alcuni film ancora da visionare o rimasti nel cosiddetto backlog, nella pila di arretrati che tra lavoro, famiglia e altro non si fa mai in tempo a sfoltire. Per restare in tema, dopo i consigli di Natale, qui vogliamo proporvi cinque film a tema religioso, ovviamente cristiano, su Gesù Cristo o simili, da recuperare proprio in questi tre giorni di cibo, famiglia e salotto.



Il primo è La passione di Cristo di Mel Gibson, che è ormai quasi un classico del genere e comunque ben articolato intorno al percorso di morte e rinascita di Cristo. E poi ha uno dei finali più belli ed emozionanti del cinema dell'autore.



Il secondo è Silence di Martin Scorsese, capolavoro dedicato alla spiritualità e alla fede intesa soprattutto in senso intimo ma non solo. Martin Scorse tramite Silence porta in sala una delle più profonde e sincere riflessioni sul cristianesimo e sulla dicotomia dello stesso, visto al contempo come un virus da debellare e come una verità da divulgare.



Il terzo è per la famiglia: stiamo parlando de Il Principe d'Egitto, uno dei primi film d'animazione targati Dreamworks, di stampo biblico e davvero bellissimo e adatto anche ai bambini.



Il quarto è Maria Maddalena con Joaquin Phoenix e Rooney Mara, dedicato al rapporto di Cristo con la titolare del film.



L'ultimo, svoltando sulla commedia, è il mitico Brian di Nazareth degli immortali Monty Python.