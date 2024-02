Nata per te: il nuovo film sui padri gay e la sindrome di down tratto da una storia vera

Arriva in prima visione su Sky Nata per te, il film Sky Original che sarà in onda in esclusiva lunedì 12 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama e in streaming solo su NOW, la piattaforma on demand tanto nota agli abbonati Sky.

Tratto dall’omonimo libro di Luca Trapanese, Nata per te si ispira alla storia vera di Luca, un uomo single, gay e cattolico che ha combattuto una lunga battaglia legale per ottenere l’affidamento di Alba, una neonata con sindrome di Down, abbandonata in ospedale subito dopo il parto: un uomo e una bambina che hanno disperatamente bisogno l’uno dell’altra, anche se il mondo intorno a loro non sembra ancora pronto a vederli insieme. Quante famiglie “tradizionali” devono dire di no prima che Luca possa essere preso in considerazione? Può una bambina rifiutata dal mondo diventare il premio di una vita?

Fabio Mollo dirige una commovente storia d’amore e di paternità, focalizzandosi sulla lotta forsennata di un uomo che a tutti i costi vuole essere padre. Nel cast, insieme a Pierluigi Gigante nei panni di Luca, troviamo Teresa Saponangelo, Barbora Bobulova, Antonia Truppo e Iaia Forte. Il film è una produzione Cattleya e Bartlebyfilm, in collaborazione con Vision Distribution, Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema Audiovisivo, in collaborazione con Sky, con il contributo di Regione Campania e Film Commission Regione Campania.

