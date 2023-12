Nashawn Breedlove, svelata la causa della morte della star di 8 Mile di Eminem

La morte di Nashawn Breedlove, rapper e attore famoso per aver interpretato Lotto in 8 Miles, aveva colpito il mondo della musica e del cinema il 26 settembre 2023, quando il corpo dell’artista era stato ritrovato senza vita nella sua casa del New Jersey. A quasi tre mesi di distanza dal tragico evento, sono state rivelate le cause della morte.

Dopo aver riportato l’annuncio di 50 Cent a proposito di una serie tv su 8 Mile, torniamo a parlare del film originale e della morte di uno dei protagonisti dell’iconico film sulla scena hip hop di Detroit per condividere le cause della prematura dipartita di Naswhawn Breedlove, che apprendiamo dal report dell’autopsia effettuata sul cadavere.

Secondo il documento, Breedlove sarebbe morto a causa di un’intossicazione acuta da fentanil, acetal fentanil, cocaina ed etanolo, con la morte catalogata come accidentale.

La madre dell’artista aveva annunciato la morte del figlio con un post su facebook in cui ne aveva ricordato il talento eclettico e l’incredibile determinazione dimostrata nel corso del tempo.

In 8 Mile Lotto era un membro del gruppo The Free World, rapper rivali del Jimmy di Eminem, ed era stato in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico grazie alla battaglia in rime con il personaggio interpretato da Slim Shady.

L’artista aveva preso parte anche alla colonna sonora del film The Wash, che vedeva tra i protagonisti personaggi influenti della scena rap come Dr Dre e Snoop Dogg.

A proposito di film che vedono come protagonisti icone del mondo del rap, vi lasciamo con il trailer del prossimo film con Snoop Dogg, The Underdoggs.