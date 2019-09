La vita nascosta - Hidden Life: trailer italiano per il nuovo film di Terrence Malick

20th Century Fox ha diffuso in streaming il trailer italiano di La vita nascosta, il nuovo e atteso film di Terrence Malick presentato in concorso alla 72ª edizione del Festival di Cannes, dove è stato accolto positivamente dalla critica.

La pellicola con protagonisti August Diehl e Valerie Pachner è ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale e seguirà la vicenda di Franz Jägerstätter, austriaco che osò opporsi ai nazisti rifiutandosi di combattere in quanto obiettore di coscienza e per questo giustiziato nel 1943. Nel cast anche il compianto Bruno Ganz.

Per molti giornalisti del settore si tratta infatti dell'opera migliore del regista dai tempi di The Tree of Life, con cui nel 2011 si aggiudicò la Palma d'Oro; non è un mistero infatti che i film successivi di Malick - ovvero To the Wonder, Knight of Cups e Song to Song - non abbiano pienamente convinto tutti, ma A Hidden Life sembra riportare il grado di apprezzamento a livelli decisamente superiori rispetto al recente passato.

Al momento non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per la pellicola, nel filmato si fa infatti cenno a un prossimamente, mentre nelle sale americane debutterà il prossimo dicembre, in tempo quindi per la stagione dei premi che culminerà a inizio 2020 con la consegna degli Oscar.

Nel frattempo potete gustarvi la prima clip in versione integrale stavolta che trovate in alto su questa pagina. Su queste pagine potete pure leggere la nostra recensione de La vita nascosta, visto al tempo di Cannes.