Nasce una petizione per riavere Johnny Depp nel prossimo Pirati dei Caraibi

Il futuro della saga dei Pirati dei Caraibi è attualmente in fase di trattative alla Disney, con Terry Rossio pronto a sceneggiare il nuovo film, ma a causa dei recenti scandali che hanno caratterizzato la sua vita privata negli ultimi anni, a Johnny Depp è stato dato il benservito.

Il futuro dell'attore è incerto anche nella saga di Animali Fantastici, ma per quanto riguarda il fantasy caraibico i fan hanno le idee piuttosto chiare: non può esistere Jack Sparrow senza Johnny Depp.

Su Change.org è infatti comparsa una petizione il cui scopo sarebbe quello di convincere la Disney a riassumere Depp. La petizione, che potete trovare nel link della fonte, recita:

"Johnny Depp è stato recentemente licenziato dal ruolo del Capitano Jack Sparrow. Uno dei motivi riguarda i suoi problemi personali. Ha interpretato questo ruolo dal 2003 quando lo vedemmo arrivare al Port Royal nella sua barca accompagnato da quell'epica musica di sottofondo. Ma riuscite ad immaginare qualcun altro nei panni di questo personaggio, se non lui? O un film della saga senza Jack Sparrow? La Disney sta riavviando la saga a causa dei risultanti scadenti al botteghino di Dead Men Tell No Tales, ma non sanno che senza Johnny Depp o Jack Sparrow affonderanno definitivamente, non saranno mai in grado di raggiungere quell'orizzonte che stanno cercando. Anche se non significa niente per te, per favore, firma questa petizione per quelli che VERAMENTE vogliono Johnny Depp come loro Capitano della Perla Nera! Devono riportarlo indietro per tornare a governare di nuovo i sette mari o non guarderemo mai nessun altro film dei Pirati dei Caraibi ... non senza il nostro Capitano."

Per altri approfondimenti, vi ricordiamo che i primi sceneggiatori avevano abbandonato il reboot dei Pirati dei Caraibi.