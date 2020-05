NASA e Space X: ecco Jose Fernandez, il costumista da Batman alle tute della Crew Dragon

Lo storico lancio di Space X avverrà stasera alle 22:33 ore italiane e sarà trasmesso anche sul canale YouTube della NASA, ma per ingannare l'attesa vogliamo svelarvi un piccolo retroscena che lega la Crew Dragon al mondo del cinema.

Doug Hurley e Bob Behnken, i due membri del razzo di Elon Musk, vestiranno infatti delle tute progettate da Jose Fernadez, costumista di Hollywood che ha realizzato i costumi di diversi film molto noti di Marvel, Disney e Warner Bros.

Tra i crediti della sua carriera citiamo Tron, Men in Black, Gremlins, X-Men 2, Hellboy, Thor e Thor: Ragnarok, senza contare i tantissimi film di Batman come Batman - Il Ritorno, Batman Forever, Batman e Robin, e perfino il più recente Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder.

Per la Space X i caschi dei due piloti sono stati stampati in 3D basandosi sulla loro esatta fisionomia: inoltre, a differenza del passato, le tute sono molto più leggere adesso, colorate di bianco e nero e sono anche sia più resistenti che più elastiche, in modo da non impedire troppo i movimenti degli astronauti. L'estetica non delude: guardandole sembra di vedere una versione dell'armatura di Iron-Man ispirata alle tute per motociclisti.

