Naruto, quale potrebbe essere la trama del live-action e quale arco adatterà?

Ultimamente i live-action di prodotti animati sembra stiano trovando una sorta di strada per farcela, ma la paura rimane sempre enorme: quale parte della storia quindi adatterà il live-action di Naruto diretto da Destin Daniel Cretton?

Sembra una domanda scontata ma forse non è proprio così: Naruto, come quasi ogni manga, si presta maggiormente a una narrazione seriale, vista la mole di personaggi e la trama che potrebbe procedere per stagioni e stagioni. Il live-action di Naruto quindi come potrà in un paio d'ore dare inizio alla storia?

Di base si pensa che sia proprio l'inizio di Naruto il fulcro del live-action. Presentazione dei personaggi e probabilmente Zabuza come villain principale del film, che dovrà comunque racchiudere in un paio d'ore gli eventi dei primi quattro volumi.

Questo però ci porta alla domanda fondamentale: e poi? L'idea è fare una serie potenzialmente lunghissima di live-action di Naruto fino a concludere la storia? Perché anche tagliando e sfrondando ci sono comunque 72 volumi totali, decisamente complessi da adattare tutti.

Al tempo stesso è difficile pensare che si cominci in medias res, magari con lo Shippuden: troppi rapporti da spiegare e sottotrame perse se ci si lascia indietro la prima parte (ma a Hollywood ormai ne abbiamo viste di ogni). Sappiamo però che Destin Daniel Cretton ha parlato con Masashi Kishimoto per Naruto, quindi un po' di speranza rimane.

E secondo voi cosa adatteranno nel live-action? Diteci la vostra nei commenti, intanto ecco 5 cose che il live-action di Naruto non deve sbagliare.

