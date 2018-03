Naruto, il regista Michael Gracey sul live action: "Si lavora alla sceneggiatura!"

Data la grande popolarità di Naruto , manga nato dalla mente di, laannunciò anni fa l'adattamento live-action del fumetto, scritturando nel 2015 il regista The Greatest Showman ) come regista, lo stesso che oggi è tornato a parlare dell'atteso progetto.

In un'intervista con Collider, infatti, il cineasta ha avuto modo di divulgare qualche novità sul live-action di Naruto e sull'andamento dei lavori di produzione. Le cose sembrano muoversi lentamente, ma il regista assicura una fedeltà all'opera originale, nonostante Gracey non assicuri ai fan che Naruto possa essere il suo prossimo film direttamente in scaletta.



Queste le sue parole, che si soffermano anche sull'importanza di un approccio cauto e di un lavoro di collaborazione con il creatore del manga, Kishimoto: "Ci sono molti adattamenti hollywoodiani di famosi manga giapponesi che semplicemente non riescono a funzionare. Quello che per me era davvero importante era che, se avessi voluto fare Naruto, avrei dovuto lavorare a stretto contato con il maesto Kishimoto per ottenere una sceneggiatura e un film che riuscissero a entusiasmarlo. Al momento stiamo ancora lavorando alla sceneggiatura e finché questa non sarà a un livello del quale possa dirmi entusiasta, allora non alcun interesse a distruggere un franchise sorprendente come già successo in passato".



E Gracey si sta ovviamente rivolgendo a prodotti mediocri o peggio come Death Note di Netflix e Dragon Ball: Evolution.