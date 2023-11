Naruto, quando esce il film live-action americano?

Il successo di One Piece potrebbe aver dato il via a un periodo in cui gli adattamenti live-action degli anime più famosi non debbano più essere accolti con diffidenza e terrore: il terreno è finalmente fertile, dunque, per la trasposizione di un altro cult come Naruto, che però dovrebbe finire direttamente sul grande schermo.

Nonostante se ne parli già dal lontano 2015, il film live-action di Naruto è infatti finalmente ufficiale: alla produzione ci sarà Lionsgate (stavolta, dunque, la prolifica Netflix non dovrebbe essere parte in casua), ma nulla ancora sappiamo per quanto riguarda regista e cast di quello che si preannuncia come uno degli adattamenti più attesi di sempre.

Stesso dicasi per quanto concerne la data d'uscita: ora come ora il progetto è nelle sue fasi iniziali (la sceneggiatura è in lavorazione con la collaborazione di Tasha Hau, già autrice dell'imminente Red Sonja), per cui è ovviamente difficile che i tempi siano brevi. Si tratterà, insomma, di un qualcosa destinato ad arrivare in sala non prima della seconda parte del 2025, sempre che non ci si allunghi direttamente al 2026.

