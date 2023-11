Naruto, il film live-action è in arrivo: grosse novità sul remake Lionsgate

Il live-action di Naruto è in lavorazione dall'ormai lontanissimo 2018, ma forse anche grazie al successo clamoroso ottenuto nel 2023 dal remake live-action di One Piece targato Netflix a quanto pare gli ingranaggi sono tornati a muoversi a Hollywood.

In queste ore, infatti, Variety ha confermato che la sceneggiatura di Naruto è attualmente in lavorazione con l'autrice Tasha Hou: in un profilo dedicato ai più promettenti sceneggiatori 'giovani' che stanno muovendo i primi passi nell'industria cinematografica hollywoodiana, il magazine fa sapere che Naruto sarà il prossimo film di Tasha Hou, con l'autrice ingaggiata per scrivere il copione basato sulla popolare saga giapponese.

Tasha Hou, che ha scritto la serie animata di Tomb Raider e che ha firmato la sceneggiatura del remake di Red Sonja, in arrivo nel 2024, ha dichiarato per il profilo: "L'adattamento di personaggi iconici o IP rende la scrittura più semplice, perché la passione per la scrittura c'è già. Sono già così ispirata da questi personaggi che è emozionante avere anche solo l'opportunità di diventare parte del loro viaggio e provare a raccontare una loro nuova storia". La scrittrice è anche produttrice esecutiva della serie animata Mighty Nein per Amazon, oltre a servire come showrunner della serie animata di Tomb Raider per Netflix e Legendary.

