Naruto, Destin Daniel Cretton ha incontrato Masashi Kishimoto: com'è andata?

Questa settimana Lionsgate ha annunciato il remake live-action di Naruto, che sarà diretto dal regista di Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli Destin Daniel Cretton: in queste ore l'autore ha rotto il silenzio sul progetto, parlandone pubblicamente per la prima volta.

Come segnalato dal The Hollywood Reporter, infatti, il regista si è recato in Giappone per ottenere l'approvazione del creatore di Naruto Masashi Kishimoto, e ai microfoni della rivista ha rivelato la sua eccitazione all'idea di portare la famosa saga ninja nel "mondo reale" per la prima volta in assoluto. Cretton ha parlato personalmente con Kishimoto per assicurarsi che il mangaka fosse d'accordo nel portare Naruto in live-action, ed ecco come il regista di Marvel's Shang-Chi ha descritto l'esperienza: "È stato un vero onore incontrare Kishimoto-san a Tokyo e ascoltare la sua visione per la sua saga. Siamo molto entusiasti di poter collaborare con lui e portare Naruto sul grande schermo."

Destin Daniel Cretton non è noto solo per Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli: in passato il regista ha realizzato anche i film Short Term 12, Just Mercy e The Glass Castle. Per l'universo cinematografico Marvel, Cretton sta pianificando il sequel Shang-Chi 2, sta lavorando alla serie tv Wonder Man per Disney+ e sta sviluppando in gran segreto anche 'altri progetti' non ancora annunciati.

