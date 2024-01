Naruto, cosa sappiamo al momento sul live-action

Verrà realizzato un live-action di Naruto, basato su uno dei manga provenienti dal paese del sol levante più apprezzati in tutto il mondo. Ma cosa sappiamo al momento sul film?

Le informazioni sono al momento davvero poche. Ciò che sappiamo con certezza è che il live action di Naruto ha finalmente trovato uno sceneggiatore o, meglio, una sceneggiatrice. Sarà infatti Tasha Huo l’incaricata per il lavoro di adattamento live action. Huo ha già lavorato alla sceneggiatura di The Witcher: L’origine del sangue per Netflix e all’adattamento di Tomb Raider: Le avventure di Lara Croft, al momento in post-produzione. Il film, annunciato nel lontano 2015, sarà prodotto da Lionsgate.

Al momento non si hanno informazioni su regia e cast. Inoltre, sappiamo che Masashi Kishimoto, mangaka autore di Naruto, dovrebbe essere fortemente coinvolto nella realizzazione del live action. A livello di trama, non sappiamo su quale narco narrativo del manga si concentrerà la pellicola, o se verrà realizzato un sunto generale dell’opera. Naruto racconta la storia di Naruto Uzumaki, un giovane ninja che cerca il riconoscimento dei suoi coetanei e sogna di diventare Hokage, il leader politico e spirituale del suo villaggio.

Nel caso in cui il progetto entri in produzione, ecco chi sono, secondo noi, 5 attori perfetti per interpretare Naruto nel remake Live Action.