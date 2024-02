Naruto, arriva il film live-action diretto dal regista di Shang-Chi!

Il live-action di Naruto è in arrivo: adesso arriva anche la conferma ufficiale di Lionsgate. Il film sarà scritto e diretto da Destin Daniel Cretton, autore e regista del film dei Marvel Studios Shang-Chi.

Da un'idea di Masashi Kishimoto, Naruto è una storia di formazione che segue il percorso del giovane ed esuberante ninja Naruto Uzumaki: il suo obiettivo è diventare il leader del suo villaggio di ninja, ma scopre di avere dentro di sè lo spirito della Volpe a Nove Code. La storia è uscita tra il 1999 e il 2014: in questo lasso di tempo Naruto è diventata una delle figure più iconiche di sempre, con più di 250 milioni di copie dei volumi vendute in più di 60 paesi e territori. Dal manga sono state tratte diverse serie animate e videogiochi.

Cretton ha ricevuto la benedizione di Kishimoto dopo una visita a Tokyo: "Ho saputo del coinvolgimento di Destin proprio dopo aver visto un suo film di azione, e ho pensato che sarebbe stato il regista perfetto per Naruto. Dopo aver visto altri film fatti da lui e aver capito che il suo punto forte è creare forti storie drammatiche sulle persone, mi sono convinto che non c'è nessun altro regista adatto per Naruto. Incontrando Destin, ho anche trovato un regista dalla mente aperta e desideroso di accogliere i miei suggerimenti, e ho sentito che saremmo stati in grado di lavorare insieme durante il processo di produzione" ha dichiarato Kishimoto. Per gli appassionati di Naruto, questo è il momento buono di fare un rewatch della serie televisiva: altrimenti, qui potete trovare altre tre serie anime sui ninja per rimanere in un'atmosfera simile.