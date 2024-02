Narnia, a che punto è il remake Netflix di Greta Gerwig? Parla la regista

L'annuncio di un reboot de Le Cronache di Narnia diretto da Greta Gerwig ha colto tutti alla sprovvista: Netflix ha pensato alla regista di Barbie e Lady Bird come nome ideale per rilanciare una saga i cui precedenti adattamenti sono rimasti parte di un progetto incompiuto, ma a che punto è questa nuova operazione?

La nostra Greta, come ben sappiamo, è stata ultimamente piuttosto impegnata a causa del già citato Barbie, ma dopo la stagione dei premi e una Notte degli Oscar che la vedrà probabilmente protagonista la nostra sarà finalmente libera di dedicarsi anima e corpo a quel nuovo impegno nel quale, d'altronde, Gerwig dice di essersi immersa già da tempo.

"Ho gettato le basi per Narnia sapendo che ci sarei voluta tornare, è probabilmente qualcosa che mi aiuta dal punto di vista psicologico. Perché so che per me, in qualunque caso, la cosa giusta è continuare a fare film. Qualunque cosa accada, positiva o negativa che sia, devi continuare ad andare avanti" sono state le parole della regista di Piccole Donne.

I lavori, insomma, sono evidentemente ancora in fase embrionale, ma la nostra Greta è già pronta a vivere giorno e notte in funzione del suo nuovo progetto: