Narnia, Greta Gerwig: 'Il nuovo film dopo Barbie mi da già gli incubi'

Netflix progetta un reboot delle Cronache di Narnia con Greta Gerwig alla regia. La regista di Barbie ha parlato del progetto e si è definita un po’ “terrorizzata” dall’idea.

Gerwig ha risposto in un Q&a al London Film Festival, ammettendo di essere al lavoro per il suo prossimo progetto, senza fornire alcun dettaglio, ma sostenendo di “avere già gli incubi” a causa del film. La regista potrebbe proprio riferirsi al reboot prodotto da Netflix, di cui aveva già parlato in un’intervista precedente.

“Non ho ancora iniziato a metterci le mani sopra. Ma ne sono adeguatamente spaventata, il che mi sembra un buon punto di partenza. Credo che quando ho paura sia sempre un buon segno. Forse quando smetterò di avere paura, sarà come dire: 'Ok. Forse non dovrei farlo". No, ne sono terrorizzata. È straordinario. Quindi vedremo, non lo so". Aveva detto Greta Gerwig all’Inside Total Film podcast.

La regista di Lady Bird ha poi parlato delle emozioni che prova di solito durante il suo processo creativo e il suo rapporto con la paura:

“Scrivere è la cosa che mi piace di più fare, ma è doloroso quando lo faccio. Scrivere è per me profondamente doloroso. Sei da sola e c'è silenzio. Quella voce che hai sempre avuto in testa e che ti dice 'non sei molto brava' risuona davvero forte.”

Greta Gerwig è comunque reduce dall’enorme successo di Barbie (qui trovate la nostra recensione di Barbie) con Margot Robbie, che potrebbe darle grande fiducia per la realizzazione dei suoi prossimi progetti.