Napoli-New York, Pierfrancesco Favino:'Rapito dal copione di Fellini e Pinelli'

Intervistato da The Hollywood Reporter Roma, la star di Napoli-New York Pierfrancesco Favino ha parlato del nuovo film di Gabriele Salvatores e tratto da un soggetto che nel dopoguerra scrissero Federico Fellini e Tullio Pinelli. L'attore ha parlato del colpo di fulmine appena letto il copione e del suo rapporto con Hollywood.

"Quando ho letto il copione ne sono stato rapito. Sono davvero felice di essere di supporto ai due bambini protagonisti, bravissimi, e sono sicuro che sarà un film emozionante e divertente. È uno di quei film che ti riconciliano un po' con il senso del cinema, non solo dell'intrattenimento ma anche dell'emotività. Per me la prima volta a New York è stato il classico coronamento del sogno. Arrivi e vedi che è esattamente come te l'eri immaginata, però rimane la capacità di sorprenderti ogni volta con l'energia che ha. È una città che amo" ha dichiarato al magazine, parlando del film del regista di Mediterraneo, che visse l'Oscar con un gran senso di colpa.



Il legame recente con l'industria hollywoodiana? "In questo ultimissimo periodo no [nessuna proposta]. C'è stato un momento in cui mi veniva proposta un tipo di italianità che non mi andava di rappresentare. Mi piacerebbe poter svecchiare questo cliché dell'italiano tutto pizza, mandolino e mafia per forza. Un attore dovrebbe essere libero di interpretare anche una giraffa".



Napoli-New York racconta la storia di due bambini che allontanarsi dalla miseria partenopea del dopoguerra affrontano un viaggio in mare verso gli Stati Uniti, come per tanti italiani dell'epoca.



