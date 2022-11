Napoli Magica: Marco D'Amore nel trailer del film Sky Original in arrivo al cinema

Lo abbiamo appena visto nel trailer di Celebrity Hunted 3 fare squadra col collega di Gomorra Salvatore Esposito, ma in questi minuti Sky ha riproposto al pubblico Marco D'Amore anche nel trailer ufficiale di Napoli Magica.

Il film Sky Original, che sarà in anteprima alla 40esima edizione del Torino Film Festival nella sezione Fuori Concorso, è diretto e interpretato da Marco D’Amore e sarà nelle sale cinematografiche italiane come evento speciale il 5, 6 e 7 dicembre distribuito da Vision Distribution.

Misteri, tragedie, amore: Marco D’Amore si interroga sul perché si dice che Napoli è magica e si mette alla ricerca di questa magia. Il regista e attore muove i suoi passi nella amata terra partenopea e con curiosità e attenzione racconta questa città, Napoli, come uno dei più grandi palcoscenici della vita sospeso tra realtà e rappresentazione, spietata verità e mirabile finzione, dove all’apparente verità fa da contraltare il gioco della messinscena. In questo viaggio, la città assume forme e contorni nuovi suscitando sentimenti contrastanti, in un continuo gioco di opposti. Napoli è uno sguardo o un’infinità di vedute, come se la si osservasse dalle alture dei colli che la circondano, o dai sotterranei che la trapassano o infine, attraverso gli occhi di tutte le anime che fino ad ora l’hanno abitata in superficie o nelle sue cavità. Napoli Magica dà del “tu” al mistero e attende risposte mai rivelate dagli oracoli.

Napoli Magica è un film Sky Original, prodotto da Sky e Mad Entertainment in collaborazione con Vision Distribution. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Marco D’Amore e Francesco Ghiaccio.

