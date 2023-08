Napoleone, Vanessa Kirby incantata:'Joaquin Phoenix ha studiato la psiche di un dittatore'

La star di Napoleone e The Crown, Vanessa Kirby, ha rilasciato un'intervista al magazine Empire nella quale ha sottolineato l'incredibile dedizione di Joaquin Phoenix nel corso della lavorazione del film, approfondendo alcuni aspetti del processo che ha portato l'attore ad interpretare il celebre imperatore francese.

Vanessa Kirby è felice di aver girato Napoleone e ha parlato del lavoro del collega:"Joaquin studia la psiche e la psiche di Napoleone è così strana. Il film si sente in questo modo, è un po' peculiare, c'è intensità. Napoleone non era stoico e meraviglioso com'era Russell Crowe in Il gladiatore. Era davvero un dittatore e un criminale di guerra".



Un giudizio molto crudo sul personaggio di Napoleone intorno al quale è stato costruito il film:"Non poteva essere entusiasmante perché quell'uomo uccise centinaia e centinaia di migliaia di uomini, secondo me inutilmente. E per cosa? Per ottenere un impero, per cosa? Alla fine di tutto si è disintegrato comunque. Quella psiche folle è pericolosa da morire e molto strana. E questo ne è un ritratto".

Napoleone è la seconda collaborazione tra Ridley Scott e Joaquin Phoenix dopo Il gladiatore. Nel film del 2000 Phoenix interpreta Commodo:"Ho avuto un'esperienza incredibile lavorando con Ridley in Il gladiatore, ed ero così giovane. Era la mia prima grande produzione. Desideravo davvero vivere di nuovo quell'esperienza o qualcosa di simile".



Scoprite perché Ridley Scott ha scelto Joaquin Phoenix per Napoleone.