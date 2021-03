Napoleone, svelata l'attrice protagonista del film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix

Parlare di periodo impegnativo per Ridley Scott sarebbe un eufemismo: a poche settimane dalla conclusione delle riprese di The Last Duel, il regista inglese si sta preparando a quelle per il suo prossimo nuovo film, Gucci con Lady Gaga, ma a quanto pare già pensa al suo prossimo-prossimo nuovo film.

Stiamo parlando di Kitbag, il biopic su Napoleone Bonaparte interpretato da Joaquin Phoenix, che torna a collaborare con Scott oltre vent'anni dopo il successo de Il gladiatore.

Come riportato da Deadline, infatti, il regista di Blade Runner e Alien ha contattato Jodie Come per offrirle la parte di Josephine de Beauharnais, la prima moglie di Napoleone in Kitbag. Secondo la pubblicazione, la Comer avrebbe lasciato il segno sul regista grazie al suo 'impressionante' lavoro in The Last Duel, dove ha recitato al fianco di Ben Affleck, Matt Damon e Adam Driver.

A quanto pare Ridley Scott ha soltanto Jodie Comer in mente per la parte, sin dal primo giorno, ed è convinto che possa interpretare il personaggio alla perfezione. La star di Killing Eve, che vedremo prossimamente nella quarta stagione dell'acclamata serie tv e nel nuovo film di Ryan Reynolds Free Guy, al momento pare non abbia ancora firmato alcun contratto, ma le fonti di Deadline la danno come cosa fatta. Inoltre, aneddoto piuttosto divertente, le stesse fonti hanno rivelato che Ridley Scott non aveva idea di chi fosse Jodie Comer prima di incontrarla sul set di The Last Duel, dove è rimasto semplicemente ammaliato.

Non è ancora chiaro quando partiranno le riprese di Kitbag, ma conoscendo l'infaticabile modus operandi del regista è assai probabile che Scott darà il via alla produzione subito dopo aver finito i lavori su Gucci.