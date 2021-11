Napoleone, ecco quando inizieranno le riprese del film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix

Ridley Scott non si ferma mai, dopo l’uscita di The Last Duel e l’imminente uscita di House of Gucci con Lady Gaga e Adam Driver, il regista sta già lavorando al suo prossimo film Kitbag, un biopic su Napoleone Bonaparte che sarà interpretato da Joaquin Phoenix.

Durante un'intervista con BBC Today Scott ha rivelato che le riprese della nuova epopea di Napoleone inizieranno il 15 gennaio 2022 per gli Apple Studios. Oltre a Phoenix, che torna a collaborare con il regista dopo Il Gladiatore, nel cast troviamo Jodie Comer che veste i panni della moglie di Napoleone, Josephine. David Scarpa dovrebbe scrivere la sceneggiatura con Scott e Kevin Walsh in qualità di produttori.



"Nessun attore potrebbe mai incarnare Napoleone come Joaquin", ha detto Scott quando il progetto è approdato per la prima volta agli Apple Studios. “Ha creato uno degli imperatori più complessi della storia del cinema in Il Gladiatore e noi ne creeremo un altro con il suo Napoleone. È una sceneggiatura brillante scritta da David Scarpa e oggi non c'è partner migliore di Apple per portare una storia come questa al pubblico di tutto il mondo".



Apple si è aggiudicata i diritti di Kitbag all'inizio di quest'anno, il film mostrerà, attraverso la relazione instabile di Napoleone con sua moglie, le origini del condottiero francese e sulla sua rapida ascesa ad imperatore. Il film ha lo scopo di mostrare l'incessante ambizione di Napoleone e la sorprendente mente strategica che lo ha reso immortale. Al momento non è stata fissata alcuna data di uscita per Kitbag ma restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.