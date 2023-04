Napoleone, prime reazioni dal CinemaCon: 'Ridley Scott sa come creare l'epica'

In attesa di vedere Napoleone nei cinema italiani, nelle scorse ore al CinemaCon di Las Vegas Apple TV+ ha proiettato in anteprima assoluta una scena tratta dall'attesissimo nuovo film di Ridley Scott, con l'attore premio Oscar Joaquin Phoenix nel ruolo di Napoleone Bonaparte.

La sequenza in questione, prevedibilmente un'enorme scena di battaglia, mostra Napoleone che attacca il campo nemico: colto alla sprovvista, il nemico è costretto a ritirarsi verso un lago ghiacciato, ma il protagonista apre il fuoco con dei cannoni per frantumare il ghiaccio e rendere impossibile la ritirata degli avversari, che si trasforma in un'ecatombe. I commenti entusiastici dei presenti hanno descritto la sequenza come clamorosamente epica, e lodato la scelta di Apple di portare il film nelle sale cinematografiche di tutto il mondo prima di spostarlo in streaming sulla piattaforma Apple TV+.

Napoleone, che in Italia arriverà nelle sale con Sony Pictures Entertainment, segna la nuova collaborazione tra Ridley Scott e Joaquin Phoenix, che in precedenza avevano lavorato in un altro kolossal in costume, Il Gladiatore, uscito nel 2000. La sceneggiatura è stata scritta da David Scarpa, che per Scott ha scritto il thriller Tutti i soldi del mondo e ha lavorato a The man in the high castle, prodotto dall'autore di Blade Runner e dal suo banner Scott Free. Nel cast anche Vanessa Kirby, che ha sostituito la star di The Last Duel Jodie Comer poco prima dell'inizio delle riprese a causa di un conflitto di programmazione).

Napoleone uscirà nei cinema il 22 novembre, e sarà poi pubblicato in esclusiva su Apple TV+, presumibilmente intorno al periodo di Natale.