Napoleone, guardate una scena in anteprima: l'incoronazione di Joaquin Phoenix

Dopo la conferma della director's cut di Napoleon, l'attesissima pellicola diretta da Ridley Scott si svela in un nuovo, entusiasmante video, nel quale osserviamo l'incoronazione del politico e generale francese interpretato da Joaquin Phoenix.

A saltare subito all'occhio è l'impeccabile ricostruzione storica, così come la solennità del gesto. La clip, che ha una durata inferiore ai due minuti, è più che sufficiente nel renderci impazienti di attendere il 23 novembre 2023 – ossia quando il film debutterà in sala, distribuito da Eagle Picture.

In particolare, la pellicola racconterà la rapida ascesa e la caduta di Napoleone Bonaparte, dedicando molto spazio alla storia d'amore con Giuseppina e alle numerose battaglie, sia politiche che militari, così magistralmente gestite dallo stratega. Nel cast, oltre a Joaquin Phoenix nei panni del protagonista, ricordiamo anche Vanessa Kirby (Giuseppina di Beauharnais), Tahar Rahim (Paul Barras), Catherine Walker (Maria Antonietta d'Asburgo-Lorena) e Ben Miles (Armand Augustin Louis de Caulaincourt).

Il titolo sarebbe dovuto essere Kitbag, derivante da un'aforisma coniato da Napoleone stesso, per poi essere sostituito da Marengo, in riferimento all'omonima battaglia conclusa il 14 giugno 1800; infine, ha assunto la denominazione che conosciamo attualmente. A proposito, quanto è costato Napoleon?

Resta da chiedersi se la pellicola riuscirà a conferire importanti premi al regista: tra gli ultimi progetti di Ridley Scott ricordiamo House of Gucci, The Last Duel, Tutti i soldi del mondo e Alien: Covenant, i quali hanno ricevuto risultati contrastanti da parte di pubblico e critica. Napoleon, in ogni caso, sembra avere tutte le carte in regola per riuscuotere un duraturo successo, soprattutto considerando l'"affinità elettiva" nei confronti di Oppenheimer di Christopher Nolan (anch'esso un dramma biografico incentrato sulla vita di un carismatico personaggio storico).