Napoleone, l'accento francese di Joaquin Phoenix preso in giro dai fan: 'Ridicolo'

Il trailer del biopic di Ridley Scott Napoleon sta creando discussioni sulla rete a causa dell’accento di Joaquin Phoenix nella parte dell’imperatore francese. Il trailer, rilasciato il 10 luglio ha anticipato alcune scene ai fan che non si sono lasciati scappare le stranezze nella parlata dell’attore.

Il primo trailer di Napoleon ci ha mostrato Joaquin Phoenix alla conquista del mondo ma ha anche lasciati interdetti alcuni spettatori che hanno reagito all’accento dell’attore nei modi più disparati.

La scelta del protagonista di Joker di non usare un accento francese per interpretare il nativo della Corsica è infatti stato visto da alcuni come una grossa mancanza, facendo notare che i francesi non saranno certo felici di sentir parlare il ‘Piccolo Caporale’ con accento statunitense mentre da altri come una salvezza per il film, sicuri che la cosa sarebbe stata una distrazione per il pubblico o che Ridley Scott abbia imparato dalla sua esperienza con House of Gucci, in cui gli accenti italiani dei protagonisti non sono stati un punto di forza delle interpretazioni.

La monumentalità del film non sembra invece essere messa in discussione, con Scott che è famoso per la sua capacità di rendere l’epica delle storie che racconta, nonostante alcune critiche che hanno riguardato la parte di colonna sonora che si può sentire nel trailer.

In attesa di capire se il nuovo film di Ridley Scott riuscirà a essere un successo, vi lasciamo ad alcuni dei Twitter più divertenti della discussione e a alla data d’uscita di Napoleon.