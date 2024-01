Napoleon vs Oppenheimer: grande sfida tra Christopher Nolan e Ridley Scott in vod

Napoleon di Ridley Scott, prodotto da Apple e distribuito da Sony nelle sale cinematografiche, ha iniziato la sua corsa in vod prima del suo debutto in streaming e ha conquistato il primo posto ai danni di Oppenheimer, l'acclamato film scritto e diretto da Christopher Nolan.

Il film con Cillian Murphy, che ha avuto un grande successo in termini di PVOD e sta continuando ad andare benissimo ora che il prezzo è sceso a 5,99 dollari, è ancora al primo posto su Google Play, al secondo su iTunes e al quarto su Vudu, dove è il film non PVOD con la posizione più alta in lista. La Universal ha appena annunciato che Oppenheimer inizierà lo streaming su Peacock il 16 febbraio.

Il successo VOD di Napoleon nel frattempo arriva nello stesso momento in cui Killers of the flower moon di Martin Scorsese ha iniziato la sua corsa streaming su Apple TV per gli abbonati. Il debutto in streaming del film ha ovviamente fatto calare le vendite digitali: mentre nelle ultime settimane Killers era stato costantemente al primo posto o nella top5, ora è uscito completamente dalla top 10 di iTunes e si è piazzato più in basso nelle classifiche di altre piattaforme.

