Napoleon, Vanessa Kirby entusiasta: 'È stato un piacere girarlo, l'ho amato'

Con Napoleon Ridley Scott si è posto un obbiettivo a dir poco ambizioso da perseguire: raccontare le gesta di un personaggio enorme e controverso come Napoleone Bonaparte è un rischio di quelli che non tutti sono disposti a correre, ma stando alle parole di Vanessa Kirby a venirne fuori potrebbe essere un film di quelli memorabili.

"È epico. Joaquin è straordinario. È il biopic storico di Ridley Scott al suo meglio, davvero. Ci sono battaglie fantastiche e uno studio dei personaggi incredibile, proprio come fa Joaquin. È stato un piacere, è stato davvero un piacere farlo, l'ho amato" sono state le parole dell'attrice di Mission: Impossibile - Dead Reckoning.

Soffermandosi proprio sul film con Tom Cruise, Kirby si è poi lanciata in un confronto tra Christopher McQuarrie e Ridley Scott: "[Scott] è l'opposto di Chris. Con lui [McQuarrie] fai 40 o 50 ciak, puoi fare qualunque cosa, ma può anche capitare di fare tutto in una singola ripresa. Ridley invece gira con 6 macchine da presa, fai al massimo un paio di riprese perché lui riprende praticamente da ogni angolazione. Sono davvero agli antipodi".

E voi, che aspettative avete per il film per cui Joaquin Phoenix ha terminato le riprese ormai un anno fa? Credete che un regista come Ridley Scott possa riuscire a trasporre sul grande schermo la storia di un personaggio come Napoleone? Diteci la vostra nei commenti!