Napoleon è uscito anche in Cina: si prospetta una Waterloo al botteghino?

Napoleon in occidente sta andando bene al box office, almeno per gli standard dei film delle piattaforme di streaming, ma il nuovo kolossal di Ridley Scott è arrivato anche nei cinema della Cina, col rischio di una nuova Waterloo.

La produzione targata Apple Original Films, infatti, aveva totalizzato 6,1 milioni di RMB (ovvero 860.000 dollari) alle 19:45. ora locale nella Cina continentale di venerdì 1 dicembre, secondo le stime della società di biglietteria e monitoraggio del botteghino Maoyan. Una cifra che vale il quarto posto a Napoleon, dietro a tre film locali: il primo in classifica è Across the Furious Sea, che ha incassato 27,9 milioni di RMB (3,88 milioni di dollari) negli stessi tempi, per un totale di 44 milioni di dollari in sette giorni di programmazione.

I primi rilevamenti di Maoyan mostrano Napoleon con una quota di mercato leggermente superiore all’8%, una cifra confermata da dati simili provenienti da un’altra fonte cinese, Ent Group. Le prevendite durante il fine settimana danno al film il 6-8%, anche se la percentuale potrebbe variare rapidamente se gli esercenti dovessero sostenere il titolo sponsorizzandolo o meno. Solo oggi venerdì 1, ad esempio, sono in programmazione in circa 14mila proiezioni di Napoleon in Cina.

Una partenza abbastanza lenta, che potrebbe tramutarsi nell'ennesima delusione per Hollywood in Cina, un territorio che sta diventando sempre più ostile per i blockbuster occidentali dopo il tracollo subito dall'industria nel periodo del covid.

