Napoleon, svelata la data d'uscita del nuovo film con Joaquin Phoenix!

Apple punta in alto. A confermarlo è la partnership avviata con la Sony per la distribuzione di Napoleon, nuova epopea di Ridley Scott con protagonista Joaquin Phoenix. Sembra che le due case di produzione stiano collaborando per una uscita cinematografica nei giorni del Ringraziamento.

Seguendo queste indiscrezioni il film dovrebbe arrivare in sala il 22 novembre, assicurando una uscita su AppleTv+ per Natale. La pellicola vedrà Joaquin Phoenix nei panni del celebre imperatore francese in un film interamente centrato su di lui. Ridley Scott ha ammesso di aver riscritto Napoleon in funzione di Joaquin Phoenix rivelando quanto il suo talento sia stato fondamentale per la realizzazione della pellicola.

Oltre a svelare la data di uscita, Apple ha pubblicato le prime immagini del film presentando un attacco a cavallo dell'esercito francese. Notoriamente Ridley Scott è definito il regista dalle imprese impossibili. Realizzare un film sulla vita di Napoleone è forse uno degli impegni più complicati che un cineasta può prendersi. La sinossi ufficiale del film racconta Napoleon come la storia delle origini e alla sua rapida e spietata ascesa a imperatore di Napoleone, visto attraverso la relazione avvincente e spesso instabile con sua moglie, Josephine, interpretata da Vanessa Kirby.

Nel frattempo sono stati svelati i risultati dei primi screening test di Napoleon e le reazioni che il pubblico ha avuto. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!