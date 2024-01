Napoleon: svelata la data d'uscita in digitale per il nuovo film di Ridley Scott?

In attesa di capire quando e dove uscirà la famosa director's cut di Ridley Scott, il nuovo film del regista di Alien e Blade Runner Napoleon ha ottenuto la sua prima data d'uscita per il mercato casalingo, più nello specifico quello digitale.

A quanto pare, infatti, il film biografico su Napoleone arriverà in digitale martedì 9 gennaio, la prossima settimana, quando sarà reso disponibile per l'acquisto o il noleggio sui servizi PVOD, come ad esempio Apple, Amazon, Google e affini. Purtroppo però, almeno al momento della stesura di questo articolo, lo studio dietro la realizzazione del film, Apple, non ha ancora confermato ufficialmente questa data di uscita, dunque vi consigliamo di rimanere sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.

Comunque, un'uscita digitale per il 9 gennaio se confermata segnerebbe una finestra di 48 giorni da quando Napoleon è arrivato nei cinema tutto il mondo, il che è abbastanza in linea con altri titoli Apple Originals: ad esempio l’altro grande appuntamento cinematografico di Apple del 2023, Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, è stato distribuito in formato digitale appena 46 giorni dopo il suo debutto sul grande schermo.

Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulla versione di Napoleon che uscirà in digitale, né un'indicazione di quando potrebbe uscire una versione fisica. Stando sempre a Killers, però, i fan che desiderano comprare il film in Blu-ray, 4K UHD o DVD possono aspettarsi di vederlo spuntare a febbraio.

