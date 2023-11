Napoleon, storia contro cinema: cosa c'è di vero e cosa è inventato nel nuovo film?

Se avete già recuperato il nostro articolo dedicato a tutto quello che dovete sapere su Napoleon prima di andare al cinema probabilmente avrete già capito che la veridicità storica non è stata esattamente messa al centro del nuovo film di Ridley Scott.

Il regista, che già in House of Gucci aveva iniziato tutto un discorso sulla finzione e sulla contraffazione (delle storie, delle immagini e degli immaginari), regala al pubblico un Napoleone cinematografico quasi totalmente inventato dal punto di vista storico, con numerosi passaggi pensati più per colpire lo spettatore che per raccontare una biografia esatta del famoso imperatore francese.

Non a caso, Napoleon inizia già con una finzione: il futuro generale e imperatore non è mai stato alla decapitazione di Maria Antonietta e Luigi XVI, che ebbero pubblicamente luogo a Parigi nel 1793. In realtà, Bonaparte fu testimone dell'imprigionamento dei due monarchi, avvenuto però un anno prima nel 1792. Già dalla prima sequenza, insomma, l'approccio di Ridley Scott è chiarissimo, con la fantasia mito messo su un gradino più alto rispetto alla realtà dei libri di storia.

Tra le altre scene importanti che Napoleon di Ridley Scott inventa per puro e sano piacere cinematografico sono da citare lo schiaffo di Bonaparte a Giuseppina durante il divorzio pubblico (in realtà Napoleone non ha schiaffeggiato nessuno, men che meno la sua neo ex moglie), l'incontro privato faccia a faccia con il Duca di Wellington (mai avvenuto), la carica a cavallo nella battaglia di Waterloo (Napoleone non ha mai caricato personalmente in nessuna delle sue battaglie, e secondo gli storici le ha sempre osservate da lontano per avere un quadro completo della situazione, ma siamo tutti d'accordo che non dovrebbe esistere un film di cappa e spada di Ridley Scott senza una carica di cavalieri, giusto?) e la vittoria tramite colpi di cannone contro il lago ghiacciato nella battaglia di Austerlitz (non c'è alcun lago da quelle parti, ma gli storici parlano di alcuni stagni nei quali effettivamente qualche soldato annegò).

La scena più emblematica dell'approccio di Ridley Scott, comunque, rimane il bombardamento delle Piramidi che si vede in Napoleon, ma che nella realtà non è mai avvenuto: "Non mi importa se sia avvenuto o meno, a livello cinematografico è l'immagine perfetta per dire in due secondi che conquistò l'Egitto", è stata la spiegazione senza ammissione di replica fornita dall'autore.

